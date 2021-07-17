Sosyal medyada en çok etkileşim alan 10 kulüp arasında Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı

2020/2021 sezonunda sosyal medyada en çok etkileşim alan 10 spor kulübü belli oldu. Genel listede Fenerbahçe 8. sırada yer alırken Galatasaray 7. oldu ve Bayern Münih'i geride bıraktı. Twitter'daki etkileşim sayılarına bakıldığında ise Fenerbahçe, Barcelona'nın ardından 2. sırada yer aldı. Bu derecesiyle sarı-lacivertliler Chelsea, Manchester United ve Liverpool gibi dev kulüplerin önünde yer almayı başardı.