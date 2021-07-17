Sosyal medyada en çok etkileşim alan 10 kulüp arasında Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı
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Sosyal medyada en çok etkileşim alan 10 kulüp arasında Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı

Sosyal medyada en çok etkileşim alan 10 kulüp arasında Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı
Haberler.com - Haberler | Spor

2020/2021 sezonunda sosyal medyada en çok etkileşim alan 10 spor kulübü belli oldu. Genel listede Fenerbahçe 8. sırada yer alırken Galatasaray 7. oldu ve Bayern Münih'i geride bıraktı. Twitter'daki etkileşim sayılarına bakıldığında ise Fenerbahçe, Barcelona'nın ardından 2. sırada yer aldı. Bu derecesiyle sarı-lacivertliler Chelsea, Manchester United ve Liverpool gibi dev kulüplerin önünde yer almayı başardı.

Sosyal medyanın şampiyonları belli oldu. Tüm platformlarda Barcelona liderliğe otururken Fenerbahçe ve Galatasaray'da ilk 10'da kendine yer buldu.

Sosyal medyada en çok etkileşim alan 10 kulüp arasında Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı

FENERBAHÇE, TWITTER'DA 2. SIRADA

Fenerbahçe genel listede 8. sırada yer alırken, Galatasaray 7. oldu. Twitter özelinde alınan etkileşim satılarına bakıldığında ise Fenerbahçe, Barcelona'nın ardından 2. sırada yer aldı.

İşte ilk 10'da yer alan kulüpler:

  1. Barcelona: 1.96B
  2. Manchester United: 1.59B
  3. Liverpool: 1.31B
  4. Real Madrid: 1.12B
  5. Chelsea: 1.04B
  6. Juventus: 788M
  7. Galatasaray: 747M
  8. Fenerbahçe: 728M
  9. Bayern Münih: 699M
  10. Flamengo: 618M
Sosyal medyada en çok etkileşim alan 10 kulüp arasında Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı
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