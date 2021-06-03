Sörloth'tan görülmemiş isyan! Trabzon taraftarı Norveçli oyuncuyu zıvanadan çıkarttı

Bordo-Mavili ekibin kadrosuna katmak için uğraştığı Alexander Sörloth, Türkiye'ye dönmek istemediğini çok sert şekilde ifade etti. Sosyal medya hesaplarına mesaj yağdırılan ve telefon numarası bulunan Sörloth, Bordo-Mavili taraftarlara tepki gösterdi. Norveçli golcü, "Sevginizi takdir ediyorum ama lütfen aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli hale getirdiniz. Yeter artık" paylaşımı yaptı.

Alexander Sörloth, Trabzonspor'un kendisine gösterdiği yoğun ilgiden rahatsız. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Leipzig'le kiralama için görüştüğü Norveçli forvet, Türkiye'ye kesinlikle dönmek istemiyor. Bordo-Mavili taraftarlar da yetenekli forvetin sosyal medya hesaplarını adeta ablukaya kaldı. Kız arkadaşı ve kendisinin paylaşımlarına milyona yakın yorumlar bırakıldı. Sörloth da bu isteklerden bunaldığını ifade etti.

"STRESE GİRDİM"

Sörloth Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Sevginiz ve desteğiniz için minnettarım ama lütfen beni aramayı ve bana mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli bir hale getiriyor. Yeter artık" dedi.

"TELEFON NUMARAMI DEĞİŞTİRDİM"

Norveç'te yayın yapan TV 2'ye konuşan Sörloth, "Gelen mesajlardan dolayı telefon numaramı değiştirdim. Instagram bildirimlerini kapattım. Telefon numaramı ele geçirdiler" ifadelerini kullanmıştı.