Sörloth'tan görülmemiş isyan! Trabzon taraftarı Norveçli oyuncuyu zıvanadan çıkarttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sörloth'tan görülmemiş isyan! Trabzon taraftarı Norveçli oyuncuyu zıvanadan çıkarttı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bordo-Mavili ekibin kadrosuna katmak için uğraştığı Alexander Sörloth, Türkiye'ye dönmek istemediğini çok sert şekilde ifade etti. Sosyal medya hesaplarına mesaj yağdırılan ve telefon numarası bulunan Sörloth, Bordo-Mavili taraftarlara tepki gösterdi. Norveçli golcü, "Sevginizi takdir ediyorum ama lütfen aramayı ve mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli hale getirdiniz. Yeter artık" paylaşımı yaptı.

Alexander Sörloth, Trabzonspor'un kendisine gösterdiği yoğun ilgiden rahatsız. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Leipzig'le kiralama için görüştüğü Norveçli forvet, Türkiye'ye kesinlikle dönmek istemiyor. Bordo-Mavili taraftarlar da yetenekli forvetin sosyal medya hesaplarını adeta ablukaya kaldı. Kız arkadaşı ve kendisinin paylaşımlarına milyona yakın yorumlar bırakıldı. Sörloth da bu isteklerden bunaldığını ifade etti.

"STRESE GİRDİM"

Sörloth Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Sevginiz ve desteğiniz için minnettarım ama lütfen beni aramayı ve bana mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli bir hale getiriyor. Yeter artık" dedi.

Sörloth, Trabzon taraftarına isyan etti: Aramayın ve yazmayın yeter artık, hayatımı strese soktunuz

"TELEFON NUMARAMI DEĞİŞTİRDİM"

Norveç'te yayın yapan TV 2'ye konuşan Sörloth, "Gelen mesajlardan dolayı telefon numaramı değiştirdim. Instagram bildirimlerini kapattım. Telefon numaramı ele geçirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Sörloth'tan görülmemiş isyan! Trabzon taraftarı Norveçli oyuncuyu zıvanadan çıkarttı
Trabzonspor taraftarının hayali gerçekleşiyor! Sörloth ve Hamsik transferinde sona gelindi
Trabzonspor taraftarının hayali gerçekleşiyor! Sörloth ve Hamsik transferinde sona gelindi
Böyle çılgınlık görülmedi! Trabzonspor taraftarı, Sörloth'un son paylaşımına 1 milyondan fazla yorum yaptı
Böyle çılgınlık görülmedi! Trabzonspor taraftarı, Sörloth'un son paylaşımına 1 milyondan fazla yorum yaptı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Muharrem İnce İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Roland Garros Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sörloth'tan görülmemiş isyan! Trabzon taraftarı Norveçli oyuncuyu zıvanadan çıkarttı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 10:13:59. #1.16#

title