Sorgun Belediyespor, hazırlık maçında Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi - Haberler Spor
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Sorgun Belediyespor, hazırlık maçında Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi

AA / Şahin Özmen - Haberler | Spor
Sorgun Belediyespor, hazırlık maçında Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, evinde oynadığı hazırlık maçında Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

TOKAT (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, evinde oynadığı hazırlık maçında Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Sorgun Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-13, 25-16 ve 25-22'lik set sonuçlarıyla kazandı.

İki takım 26 Eylül Pazar günü bir özel müsabaka daha oynayacak.

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lig ve kupa maçları öncesi hazırlıkların sonuna geldiklerini belirterek, "Hazırlık maçları oyuncularımızın son durumunu görmemiz açısından çok önemli. Efeler Ligi'nde mücadele edecek takımlar bu yıl iyi kadro kurdu. Lig oldukça çekişmeli geçecek. Artık hazırlıkların sonuna geldik. Pazar günü Tokat Belediye Plevne ile bir maç daha yapacağız ve önümüzdeki hafta sonu oynanacak AXA Sigorta Kupa Voley maçlarına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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AA / Şahin Özmen - Spor Haberleri
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