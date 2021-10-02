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Sonunda siftahı yaptılar! Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı

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Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu sezon ilk galibiyetini alırken puanını 5'e yükseltti.

Giresunspor, İzmir'de siftahı yaptı. Karadeniz ekibi, Göztepe'yi tek golle devirirken bu sezon Süper Lig'deki ilk galibiyetini almış oldu.

GÖZTEPE YİNE KAZANAMADI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 71. dakikada penaltıdan Fousseni Diabate kaydetti. Göztepe'de Tijanic, 61. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Giresunspor, bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve 5 puanla 19. sırada yer buldu. Üst üste 4. kez mağlup olan Göztepe ise 5 puanla 18. sırada yer aldı.

Sonunda siftahı yaptılar! Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı
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