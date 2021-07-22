Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda stratejik öneme sahip altın ve uranyum yatakları keşfedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda stratejik öneme sahip altın ve uranyum yatakları keşfedildi

Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda stratejik öneme sahip altın ve uranyum yatakları keşfedildi
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Yapılan sondaj çalışmaları kapsamında Türkiye'de altın, uranyum, bakır, linyit ve titanyum yatakları ortaya çıkarıldı. Son 5 yılda 292 ton altın keşfedilirken, bulunan uranyum miktarı da üçe katlandı. Nadir bulunan toprak elementlerinin keşfinin stratejik olarak önemli olduğu belirtildi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) son yıllarda yaptığı sondajlar kapsamında altın, uranyum, bakır, linyit ve titanyum yatakları ortaya çıkarıldı. Uranyum son on yılda üçe katlanırken, son beş yılda 292 ton altın keşfedildi.

EN BÜYÜK URANYUM KAYNAĞI NEVŞEHİR'DE

Hürriyet'in haberine göre cari açığın kapanması ve sanayi üretimi için hayati öneme sahip altın, bakır, demir, uranyum, kömür ve endüstriyel hammaddeler aranırken, bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri, altın ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre son on yılda hız kazanan uranyum arama çalışmaları kapsamında 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj yapılarak bugüne kadar 11 bin 304 ton olan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak toplam 32 bin 35 tona çıkarıldı. Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir'de bulunuyor ve 22 bin tonluk bir kaynağa sahip.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

2020'de 42 ton üretim ile rekor kırılan altında da arama çalışmaları devam ediyor. MTA son 30 yılda 301 ton keşfetti. Bu keşiflerin neredeyse tamamı ise son beş yılda gerçekleşti. Son beş yılda 292 ton altın keşfedildi. Türkiye'nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa'da bulunuyor. Bu ili Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor.

SON ÇALIŞMALARDA 4 MİLYAR TON LİNYİT KEŞFEDİLDİ

MTA son yıllarda yaptığı çalışmalarla 4 milyar ton da linyit keşfetti. Ayrıca yine son yıllarda yapılan çalışmalarla 2.52 milyon ton metal bakır, teknolojinin her alanında kullanılan 235 bin ton nadir toprak elementi, ağırlıklı olarak plastik, kâğıt ve boya sektörlerinde kullanılan 864 bin ton metal titanyum, 2.4 milyar ton tarımda kullanılan polihalit keşfedildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Mustafa Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hande Yener Kadir Doğulu Şeyma Subaşı Serra Arıtürk
Spor Diego Mesut Özil Mehmet Topal Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda stratejik öneme sahip altın ve uranyum yatakları keşfedildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 08:59:30. #1.15#

title