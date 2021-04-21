Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı
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Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı

Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, 'Çok komik adam' yorumunu yaptı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında alt sıralar için hayati önem taşıyan Erzurumspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Yılmaz Vural'ın öğrencileri 90+6'daki golle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Yılmaz Vural galibiyetin ardından havalara uçtu. Vural'ın öğrencisi Emrah Başsan da hocasıyla ilgili, "Çok komik adam. Fantastik bir hocamız var" dedi.

BB Erzurum'a galibiyeti getiren golü, takımın yıldız futbolcusu Obertan kaydetti. Deneyimli futbolcu harika bir vuruşla takımının hanesine 3 puanı yazdırdı, Yılmaz Vural ligde iki hafta üst üste galibiyet görmüş oldu.

TABLETLE İTİRAZ EDİNCE SARI GÖRDÜ

Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Erzurum'a verilen penaltı, pozisyon dışarıda olduğu için faul olarak değiştirildi. Teknik Direktör Yılmaz Vural bunun üzerine hakeme tabletten pozisyonu göstererek tepkide bulundu ve sarı kart gördü.

HAFTAYA ANTEP MAÇI

Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek, Erzurumspor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

"ÇALIŞTIĞIM EN KOMİK ADAM"

Erzurum'un başarılı futbolcusu Emrah Başsan da hocasının komik halleri hakkında görüşte bulundu. Başsan, "Çalıştığım en komik adam, çok komik gerçekten. Fantastik bir hocamız var" diye konuştu.

Son saniyede gelen zaferle havalara uçan Yılmaz Vural hakkında öğrencisi Emrah Başsan, 'Çok komik adam' yorumunu yaptı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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