Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelme nedeni ortaya çıktı! Temel etken maliyet artışı - Haberler Ekonomi
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Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelme nedeni ortaya çıktı! Temel etken maliyet artışı

Hürriyet - Haberler | Ekonomi
Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelme nedeni ortaya çıktı! Temel etken maliyet artışı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanı Kıvanç Zaimler, son dönemde bir hayli artan elektrik faturalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fiyatı dağıtım ve tedarik şirketlerinin belirlemediğini, şirketlerin fiyat değişikliği talebi yapamayacağını belirten Zaimler, "Temel etken enerji üretim maliyetlerindeki, hatta doğal gaz üretim fiyatlarındaki artış." dedi.

Son dönemde elektrik faturalarında artış tüketiciler için ciddi bir problem haline geldi. Yükselen faturalar da tartışma konusu oldu. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdiği toplantıda elektrik faturalarına ilişkin de açıklama yaptı. Fiyatların kesinlikle dağıtım şirketleri tarafından belirlenmediğini belirten Zaimler, "Dağıtım ve tedarik ile görevli şirketler fiyat belirleyemezler, fiyat değişikliği talebinde bulunamazlar, teklif edemezler hatta herhangi bir bedeli keyfi şekilde tüketiciye yansıtamazlar" diye konuştu.

ARTIŞIN NEDENLERİ

Zaimler, faturalardaki artışın nedenlerini şöyle açıkladı: "Temmuzda gelen yüzde 15'lik zam, yaz dönemindeki tüketimdeki artış ve son olarak bazı dönemlerde faturaların okunma süresinin 30 günü aşması. Bu üç ekten bir araya geldiğinde bir çarpan etkisi oluşturuyor. Benim de 180-190 lira gelen aylık faturam 400 lirayı buldu. Ancak son ayda günlük tüketimimin zirve yaptığını gördüm. Tüketici de bunu sorgulamakta haklı. Ama dağıtım şirketlerinin bu artışta bir payı yok. Temel etken enerji üretim maliyetlerindeki, hatta doğal gaz üretim fiyatlarındaki artış."

DOĞAL GAZ ETKİSİ

"Bu yıl kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde doğal gaz santrallarının payı ciddi derecede arttı" diyen Zaimler, "Talebin arttığı ve aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin iklimsel nedenlerle azaldığı dönemlerde, doğal gaz ile elektrik üretimi artar. Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğal gazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR YATIRIM HAMLESİ BAŞLATTIK"

Kıvanç Zaimler, dağıtım şirketleri olarak çok önemli bir yatırım hamlesi başlattıklarını ifade etti. "Dağıtım altyapımızın yenilenmesi için 75 milyar TL, bakımı için ise 12.5 milyar TL harcayacağız" diyen Zaimler "İnsanımıza gerçek anlamda, kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmeti sunmak için tarihi bir yatırım hamlesi başlattık" ifadelerini kullandı.

FİYAT ARTIŞINA KARŞI İZLENMESİ GEREKEN STRATEJİLER

Enerji fiyatlarındaki artışa karşı izlenmesi gereken temel stratejileri Kıvanç Zaimler, söyle sıraladı:

  • Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını arttırmalıyız.
  • Enerjinin üretiminden iletimine, dağıtımından tüketimine kadar her alanda enerji verimliliğini öncelik haline getirmeliyiz.
  • Uzun süreli sübvansiyonlardan kaçınmalıyız; zira sübvansiyonlar eninde sonunda gecikmeli de olsa tüm vatandaşlara yansıyacaktır.
  • Rekabet ortamında enerji maliyetleri düşecek ve tüketici faydası oluşacaktır.
  • Bütün bunları hayata geçirmek için de yetkin insan kaynağımızı ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanmalıyız. Çevremize de özen göstermeliyiz.

Hürriyet - Ekonomi Haberleri
Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelme nedeni ortaya çıktı! Temel etken maliyet artışı

Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelme nedeni ortaya çıktı! Temel etken maliyet artışı
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Haber: Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelme nedeni ortaya çıktı! Temel etken maliyet artışı - Haberler Ekonomi
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