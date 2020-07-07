Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Lucas Ocampos, takımının Eibar'ı 1-0 mağlup ettiği maçın son anlarına damga vurdu. Kaleci Tomas Vaclik'in sakatlanmasının ardından kaleye geçen Arjantinli yıldız, rakip kaleci Marko Dmitrovic'in tarihe geçecek şutunu çıkardı.

Sevilla, La Liga'nın 34. haftasında Eibar'ı konuk etti ve maçı 1-0 kazandı. Karşılaşmaya Sevilla'lı Lucas Ocampos damga vurdu. Endülüs ekibinin galibiyet golünü de atan Arjantinli yıldız, oyuncu değiştirme hakkı biten Sevilla'nın kalecisi Tomas Vaclik'in sakatlanmasının ardından kaleye geçti.

Eibar'ın korner organizasyonda Sevilla'nın kalesini koruyan Ocampos, atağa katılan rakip kaleci Marko Dmitrovic'in tarihe geçecek golünü çıkardı ve ilk dört mücadelesi veren Sevilla'ya kritik bir galibiyet getirdi.

Ocampos'un Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'ndaki bu hareketi, Avrupa basınında geniş bir yer buldu.

La Liga'da 60 puanla 4. sırada yer alan kırmızı beyazlılar, ligin 35. haftasında Athletic Bilbao'ya konuk olacak.