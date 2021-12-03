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Galibiyet golü sonunu getirdi! Sevinçten çılgına dönen teknik direktör hayatını kaybetti

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Mısır 2. Lig'inde oynanan El Magd-Al Zarka karşılaşmasının 90+3. dakikasında gelen gol can aldı. El Magd takımının galibiyet sayısını bulmasının ardından büyük sevinç yaşayan teknik direktör Adham El-Selheda bilincini kaybedip yere yığıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Adham El-Selhedar'in kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Mısır 2. Lig takımlarından El Magd'ın teknik direktörü Adham El-Selhedar, 90+3'te gelen galibiyet golünün ardından yaşadığı sevinç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Son dakikada gelen gol can aldı! Sevinçten çılgına dönen teknik direktör hayatını kaybettiAdham El-Selhedar

GOL SEVİNCİ SIRASINDA BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Adham El-Selhedar, 90+3'te galen golün ardından takımının galip gelmesinde büyük sevinç yaşadı. Sevinç esnasında bir anda bilincini kaybedip bayıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Adham El-Selhedar kurtarılamadı. Yapılan açıklamaların ardından Adham El-Selhedar'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

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