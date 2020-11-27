Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray Darıca Gençlerbirliği'yle, Fenerbahçe Karacabey Belediyespor'la, Beşiktaş Tarsus İdmanyurdu'yla ve Trabzonspor da Adana Demirspor'la eşleşti.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.
Kupanın 5. turunda 4. turdan yükselen 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.
Tek maç üzerinden oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, tur atlayacak.5. tur maçları 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.
İşte tüm eşleşmeler;
Demir Grup Sivasspor-Giresunspor
Kasımpaşa-Muğlaspor
Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Esenler Erokspor
Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor
İttifak Holding Konyaspor-Altınordu
Trabzonspor-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Eskişehirspor
Beşiktaş-Tarsus İdmanyurdu
Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği
Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor
Göztepe-Bursaspor
Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor
Gençlerbirliği-Tuzlaspor
Gaziantep FK-Kocaelispor
Medipol Başakşehir-Turgutluspor