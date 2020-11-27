Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

27.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:31

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray Darıca Gençlerbirliği'yle, Fenerbahçe Karacabey Belediyespor'la, Beşiktaş Tarsus İdmanyurdu'yla ve Trabzonspor da Adana Demirspor'la eşleşti.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kupanın 5. turunda 4. turdan yükselen 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç üzerinden oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, tur atlayacak.5. tur maçları 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Bir ay içinde hamile bıraktığı 6 kadınla yan yana gelip poz verdi
Bir ay içinde hamile bıraktığı 6 kadınla yan yana gelip poz verdi

İşte tüm eşleşmeler;

Demir Grup Sivasspor-Giresunspor

Kasımpaşa-Muğlaspor

Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-Esenler Erokspor

Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor

İttifak Holding Konyaspor-Altınordu

Trabzonspor-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-Eskişehirspor

Beşiktaş-Tarsus İdmanyurdu

Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor

Göztepe-Bursaspor

Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Gaziantep FK-Kocaelispor

Medipol Başakşehir-Turgutluspor

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

İlgili Haberler

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta?
Haber Yorumları (3)
TOSUNPAŞA: Neden süper liğ takımları hepsi kendi evinde
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GÖKTÜRK: Başarılar Erzurumspor . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KAFA KARIŞIK: GAZİANTEP FK ELENDİ DE BİZİM Mİ HABERİMİZ YOK?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç İlham Aliyev Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Seren Serengil Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Erol Bulut Şenol Güneş Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Malatya Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 15:32:56. #1.14#
title