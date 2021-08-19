Son Dakika | Yeşilyurt Belediyespor'da 11 transfer birden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Yeşilyurt Belediyespor'da 11 transfer birden

Son Dakika | Yeşilyurt Belediyespor'da 11 transfer birden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 11 futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 11 futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin başlamasına sayılı günler kala transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz gün 11 futbolcuyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Lig'in ilk maçına 5 Eylül Pazar günü deplasmanda Düzcespor'un karşısında çıkacak olan Doğu Anadolu ekibi, Nevşehir'de Lig hazırlıklarını sürdürüyor. - MALATYA

Son Dakika | Yeşilyurt Belediyespor'da 11 transfer birden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Berkay İrem Derici Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Yeşilyurt Belediyespor'da 11 transfer birden - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:33:00. #1.15#

title