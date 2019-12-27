Son dakika: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! İşte ilk kareler

27.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:33

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğuyla gerçekleşiyor.

2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye'nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan "Holografik Asistan" teknolojisi aracın öne çıkan özelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.

ERDOĞAN DEVRİM'İN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lansman öncesinde Türkiye'nin 1960'lı yıllarda ürettiği Devrim marka otomobilin direksiyonuna geçti.

5 FARKLI MODELDE ÜRETİLECEK

5 farklı modelde üretileceği bilinen yerli otomobilde, modellerin detayları da gün yüzüne çıktı. Tanıtımda sergilenen modeller C-Suv, C-Sedan, C-Hatcback, B-Suv, C-MPV olarak duyuruldu.

TOGG CEO'SU: OYUNUN KURALLARI YENİDEN YAZILIYOR

Tanıtım öncesi yerli otomobil projesini anlatan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, "Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşüyor" dedi.

Yerli otomobilin tanıtım töreninde TOGG CEO'su şunları söyledi:

"Yola çıktığımızda hedefimiz küresel bir marka yaratmaktı. Projeye başlamadan önce 18 firmayı inceledik. Biz aylardır Türkiye'deki yan sanayi ve tedarikçilerle beraber çalışıyoruz. Bizim farkımız ne olacak? Biz ortaklık yapımızla bir sistem kurduk. Sıfırdan başladık, 15 sene içinde 5 modelimiz olacak. Türkiye'deki hedef kitlemiz bizden samimi ve yenilikçi bir marka bekliyor.

TOBB BAŞKANI: BABAYİĞİTLERİMİZLE YOLA ÇIKTIK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarciklioğlu da tanıtımda bir toplantı gerçekleştirdi.

Hisarciklioğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız çağrı yapmış ve bu işi üstlenmemizi istemiştir. Biz de yola çıktık, babayiğitlerimizle yola çıktı. Bir vatan evladı olarak gurur duyuyorum.

Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştiriyor, bizim için de yeni bir fırsat penceresi.

Bugüne kadar çok denedik, çok konuştuk ama başarmadık. Ama bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız.

2017 Mayıs'ında Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik, taşın altına elimizi koyarız dedik. Dalga geçtiler. 2018 Haziran'da şirketimizi kurduk, güldüler. Ama pes etmedik çalışmaya devam ettik.

Daha yolumuz uzun, daha çok eleştiriler var ama bakın bugün buradayız.

Markası, patenti, tasarımı bizim olacak. Lisans almayacağız lisans satacağız, montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının patenti için çalışmayacağız. Kendi patentlerimiz için yabancı mühendisleri çalıştıracağız. 15 yılda 2,5 milyar avro yatırım yapılacak. Ortaklar olarak 500 milyon avro, 3,5 milyar lira sermaye taahhüdü veriliyor."