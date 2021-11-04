Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Son dakika: Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını Erkan Özdamar yönetecek.
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor derbisini Erkan Özdamar yönetecek.
Derbide düdük çalacak olan Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görevlendirildi.
4 büyüklerin maçlarını yönetecek hakemler:
Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar
Karagümrük - Galatasaray : Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe - Kayserispor: Cüneyt Çakır
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