Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor derbisini Erkan Özdamar yönetecek.

Derbide düdük çalacak olan Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görevlendirildi.

4 büyüklerin maçlarını yönetecek hakemler:

Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

Karagümrük - Galatasaray : Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe - Kayserispor: Cüneyt Çakır

Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! İşte yeni favori

Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! İşte yeni favori
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title