Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor derbisini Erkan Özdamar yönetecek.

Derbide düdük çalacak olan Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görevlendirildi.

4 büyüklerin maçlarını yönetecek hakemler:

Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

Karagümrük - Galatasaray : Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe - Kayserispor: Cüneyt Çakır

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