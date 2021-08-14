Son dakika! Yeni Malatyaspor'un gol silahı Adem Büyük
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Son dakika! Yeni Malatyaspor'un gol silahı Adem Büyük

Son dakika! Yeni Malatyaspor'un gol silahı Adem Büyük
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'un gol ümidi 63 golü bulunan Adem Büyük olacak.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'un gol ümidi 63 golü bulunan Adem Büyük olacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de sezonun ilk maçına 16 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor karşısında sahasında çıkacak. Sarı-siyahlı ekip, transfer sezonu boyunca 13 futbolcuyu renklerine kattı. Doğu Anadolu ekibinde geçtiğimiz sezon 17 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Adem Büyük, ligde en fazla gol atan yerli futbolcu olmuştu. İlerleyen yaşına rağmen takımın gol yükünü çeken başarılı futbolcu, kariyeri boyunca Süper Lig'de çıktığı 255 karşılaşmada 63 gol buldu. Sarı-siyahlı forma ile 3 sezonda 88 karşılaşmada ter döken Büyük, 27 defa fileleri havalandırdı. Başarılı grafiğiyle dikkat çeken Büyük, Yeni Malatyaspor'un yine en önemli gol silahı olacak. - MALATYA

Son dakika! Yeni Malatyaspor'un gol silahı Adem Büyük
Son dakika! Yeni Malatyaspor'un gol silahı Adem Büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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