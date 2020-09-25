Son Dakika: Vincent Aboubakar, yeniden Beşiktaş'ta
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Son Dakika: Vincent Aboubakar, yeniden Beşiktaş'ta

25.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 25.09.2020 17:04

Son dakika: Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar, Kamerunlu forvet ile 1+1 yılllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmayı istediği Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, siyah beyazlılar, 28 yaşındaki golcü futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Vincent Aboubakar, 2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giymiş ve Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 12 gol atarak siyah beyazlıların o sezon şampiyonluk yaşamasında büyük pay sahibi olmuştu.

Son Dakika: Vincent Aboubakar, yeniden Beşiktaş'ta

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Haber Yorumları (3)
MAMOLİ: Bıraktıgı yerden devam edebilirse çok iyi transfer. Liğin ikinci yarısı belli olur.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MELİSS: ben daha güzelim
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MEMOLİ: bi cacık olmaz umarım yanılırım
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500
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