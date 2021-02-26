Son dakika: Yapılandırma ödemesi yapmak isteyenler bu hafta sonu kısıtlamadan muaf olacak
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Son dakika: Yapılandırma ödemesi yapmak isteyenler bu hafta sonu kısıtlamadan muaf olacak

26.02.2021 16:40 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:38

Son dakika: Vergi yapılandırması ödemesinde son gün olan 1 Mart'ta yoğunluk yaşanmaması nedeniyle vergi daireleri bu hafta sonu açık olacak. Ödeme yapacak vatandaşlar, borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

İçişleri Bakanlığı vergi borcu ödemesi/ yapılandırmasında son tarih olan 1 Mart Pazartesi gününde, vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliğine "Vergi ve Borç Yapılandırma" konulu genelge gönderildi. Genelgede, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarih 1 Mart 2021 Pazartesi günü olduğu belirtildi.

VERGİ DAİRELERİ HAFTA SONU AÇIK OLACAK

Genelgede Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşların gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verildiği ifade edildi. Yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idareleri de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceği belirtildi.

BORÇ ÖDEMESİ YAPACAKLAR YASAKTAN MUAF OLACAK

Bu çerçevede; ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların kanunun getirmiş olduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde; yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidebilecek.

BELGEYİ YANINDA BULUNDURMAK ZORUNDALAR

Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından; yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak. Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak.

Son dakika: Yapılandırma ödemesi yapmak isteyenler bu hafta sonu kısıtlamadan muaf olacak
Haber Yorumları (10)
COVİD: Elhamdüillah, hafta sonu bulaşmadığım için korkuyordum. Yarın bulaşacak yer bulurum artık. O değil de maliye borcunu ödemek için, parası olmayanlara nasıl ulaşabilirim? Bir sürü esnaf yapılandırdı ama bunu ödeyecek parası yok?
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KRAL BURAK YILAR: Para verene yasak yok :D
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AMASYALI: para yokkı odiyelim
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