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Son dakika! Uludağ'da yarı yıl tatili için rezervasyonlar hız kazandı

Son dakika! Uludağ'da yarı yıl tatili için rezervasyonlar hız kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'da yarı yıl tatili için rezervasyonlar hız kazandı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'da yarı yıl tatili için rezervasyonlar hız kazandı.

Kayak ve kış turizmi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan Uludağ, sezon açıldığından beri yoğun ilgi görüyor. Haftanın her günü yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Uludağ'da başlayan kar yağışı herkesi sevindirdi. Otellerde doluluk oranları yüzde 60'ları bulurken, yarı yıl tatili için rezervasyonlar da hız kazandı. Kar kalınlığının 45 santimetre ölçüldüğü dağda termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi. Güneş zaman zaman kendini gösterse de rüzgar ve soğuk hava etkisini gösteriyor.

Uludağ'ın keyfini çıkaranlar kadar, fiyatlardan şikayet eden vatandaşlar da Uludağ'ı pahalı bulduklarını dile getirdi. - BURSA

Son dakika! Uludağ'da yarı yıl tatili için rezervasyonlar hız kazandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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