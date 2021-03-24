Son Dakika: Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa gelirlerine el koyacaklar
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Son Dakika: Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa gelirlerine el koyacaklar

24.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:57

Son dakika: UEFA, vadesi geçmiş borçları nedeniyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin %15'ine el koyacak. UEFA'nın yaptığı açıklamada siyah-beyazlı ekibin 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı belirtildi.

UEFA YÜZDE 15'İNE EL KOYACAK

Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağı duyuruldu.

BEŞİKTAŞ KANIT SUNARSA CEZA KALDIRILACAK

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.

Son Dakika: Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Avrupa gelirlerine el koyacaklar
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (6)
CAN DEP: Aslinda uefa Avrupada gol yeme limitini koyacak 7 -8 gol yiyen takimlar bir kac yil Avrupada men edilmelidirler.
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MEMET33: DAHA BETER OLUN YERİN DİBİNE BATIN, 2 MAÇ KAZANINCA TOZUNUZ KALKTI, KENDİNİZİ GALATASARAYLA BİR TUTUP ŞİRK KOŞMAYA BAŞLADINIZ. . .
Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
BJK: şikesaraylıya baksen koçum biz en azından şike yapmıyoruz
1 4 Yayından Kaldır
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