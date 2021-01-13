Son Dakika: Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı
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Son Dakika: Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı

13.01.2021 09:24 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:00

Son dakika: Geçtiğimiz yıl hem web sitesine hem de uygulamasına erişim engeli getirilen Uber'in Türkiye'de erişim engeli resmen kaldırıldı.

Taksi uygulaması Uber, erişim engeli kararının istinaf mahkemesi tarafından kaldırılmasının ardından yeniden faaliyete geçiyor.

Uber Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular'a tekrar merhaba!" denildi.

Son Dakika: Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı

ÜST MAHKEME KARARI KALDIRDI

İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemenin Uber'in web sitesine ve uygulamasına dönük aldığı erişim engeli kararını 23 Aralık 2020 tarihinde aldığı kararla kaldırmıştı.

Karara ilişkin Uber Global sözcüsü "Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz." demişti.

NE OLMUŞTU?

Taksicilerin de yolcu bulmak için kullandığı Uber'e karşı taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve dava sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli getirilmişti.

Son Dakika: Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı
Haber Yorumları (63)
GAZİANTEPLİ CACO: Cok sukur cok ıyı olmus. Hıc degılse taksıcılerden kurtulduk
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KOBRA MURAT: Vatandas, turist kazanir, mafyavari, dolandirici taksiciler kaybeder
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ADANA: At hırısızı taksiciler ahkam kesmeye devam etsinler
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