Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL'in yarından itibaren satışa çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL'in tanıtım töreni gerçekleştirildi. Tanıtıma katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli dezenfektan olan BOREL'in yarın satışa çıkacağını ve dezenfektanın ele herhangi bir zarar vermediğini söyledi.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

"Koronavirüsle mücadele önce ellerle başlıyor. Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu. Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik.

"DERMATOLOJİK SORUNLARA NEDEN OLMUYOR"

Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. BOREL yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak. BOREL ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor. 100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak. Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz."

ERDOĞAN "AÇIĞI KAPATALIM" TALİMATI VERMİŞTİ

Bakan Dönmez, Mart ayında telekonferans yöntemi ile görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bordan yapılan el dezenfektanı ile ilgili bilgi vermişti. Erdoğan da, "Bu el dezenfektanı hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım" talimatı vermişti.