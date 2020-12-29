Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı
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Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

29.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:07

Son dakika! Türkiye, 2019 yılında 5,6 milyar dolar ihracat fazlası verdiği Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşması imzaladı. Törende konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz" dedi.

Türkiye ve İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması bugün imzalanacak. Anlaşmaya dair yapılan toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz" dedi.

Bakan Pekcan imza töreninde yaptığı açıklamadan satır başları şu şekilde:

"Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak. STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek.

"İŞ İNSANLARIMIZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TİCARETLERİNİ SÜRDÜREBİLİR"

İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler. Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz.

"2,4 MİLYAR DOLAR ZARARIMIZ OLACAKTI"

Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75'i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır.

"1 OCAK'TA DEVREYE GİRECEK"

Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacak. Taraflar olarak 'tarifesiz' STA hedeflemiştik, bu gerçekleşti.

"TÜM SANAYİ VE TARIM ÜRÜNLERİNİ İÇERİYOR"

Belirsizlik ve risklerin yoğun olduğu böyle bir dönemde anlaşmamızı tamamlamış olmak oldukça önemlidir. Anlaşma tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor. Kritik ve tarihi anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yeni ve çok özel bir kilometre taşıdır. Hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur. Güçlendirmeye yönelik adımları atmaya devam edeceğiz"

BAKAN TRUSS YENİ SAYFA AÇMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Bakan Pekcan'ın ardından sözü alan İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, söz konusu anlaşmayla Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını ifade etti Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Bakan Truss, anlaşmayı hizmetler ile genişletmek istediklerini belirtti.

Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı
Haber Yorumları (13)
VEYSEL: bu Türkiyeye tuzaktır zaten fazla vermişiz niye anlaşma yapıyoruz şimdi daha çok İngiliz malı sokulacak Türkiyeye
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MERSİN33: Eeeee , ne oldu ? Kuru ekmeğimizin yanına katık alabilecekmiyiz , siz ondan haber verin ?
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UYKUCU ŞİRİNLER: DİNGİL İZLER 1 VERİP 10 ALMADILARI İŞE GİRMEZ. HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DEMEK İSTERDİM AMA ACI HİSSETMEDİĞİMİZ UYKULU HALİMİZDE OLDUĞUMUZ İÇİN İYİ UYKULAR DEMEM DAHA DOĞRU OLUR
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