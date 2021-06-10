Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı nisanda 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin oldu
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Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı nisanda 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin oldu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelindeki işsiz sayısı nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi arttı. Böylece toplam işsiz sayısı 4 milyon 511 bin oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artış ile %13,9 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %44,2 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %44,2 oldu.

Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı nisanda 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin oldu

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %51,3

İş gücü 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 32 milyon 567 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %51,3 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %25,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla %25,6, istihdam oranı 0,5 puanlık artışla %32,0 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,8 puan artarak %43,0 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAMIN %54,2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe 52 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %18,0'ı tarım, %21,3'ü sanayi, %6,4'ü inşaat, %54,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı nisanda 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin oldu

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI %27,4 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan artarak %27,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,9 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %21,9 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI %12,9 OLDU

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak %12,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 468 bin kişi artarak 4 milyon 166 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,9 puan artarak %44,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 987 bin kişi artarak 28 milyon 83 bin kişi oldu.

İş gücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,6 puan artarak %50,8 oldu. İş gücüne katılan sayısı 3 milyon 455 bin kişi artarak 32 milyon 249 bin kişi olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı nisanda 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin oldu

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %16,4

Nisan ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak %28,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak %16,4 oldu.

Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı nisanda 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin oldu
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı nisanda 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin oldu - Haberler Ekonomi
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