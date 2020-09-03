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Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarıdaki maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verdi

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarıdaki ilk 3 maçın seyircisiz ve kalan maçların seyircili oynanacağını duyurmuştu. Bilim Kurulu'nun dün verdiği tavsiyeyi dikkate alan TFF, ilk yarıdaki tüm maçların seyircisiz oynanmasına karar verdi.

03.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:34

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarı oynanacak tüm maçların seyircisiz olacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada,"Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BİLİM KURULU'NUN TAVSİYESİNİ BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'yla yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de liglerin ilk yarısı boyunca maçların seyircisiz oynanması konusunda kurulun öneride bulunduğunu söylemişti.

Düzenlenen basın toplantısında kendisine gelen soruları yanıtlayan Koca, Türkiye'de futbol liglerinin ilk yarısı boyunca maçların seyircisiz oynanması yönünde öneride bulunduklarını belirterek "Futbolla ilgili Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Bu dönemde belli bir döneme kadar veya ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarıdaki maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verdi
Haber Yorumları (15)
REKLAM GELİRİ FORMA SATIŞLARI BİLE YOK: Kulüplerin gelirleri iyice azalıyor Sadece yayıncı kuruluşun vereceği para ile ayakta kalmak çok zor.
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OSMANLI: Rahatlamıştır mısdafa cincon ciklet
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ANLASİLDİ İDDAYİ TUTDURAMİCAZ: sesircisiz mac olunca sonuclar dandik gelio iddayi koyamicaz????
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