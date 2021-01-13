Son Dakika: TFF, 14 olan yabancı sayısını 16'ya yükseltti

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Bilriliği ile yaptığı toplantı sonrasında 14 olan yabancı sayısını sezon sonuna kadar 16'ya çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ile yapılan toplantı sonrası Süper Lig'de yabancı kuralıyla ilgili değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde 14 yabancı sayısını ikinci yarıda 16'ya çıkarma kararı aldık. Bu kararların hepsi 16 Mayıs 2021'e kadar geçerlidir" ifadelerini kullandı.

KULÜPLER BİRLİĞİ TEKLİF ETTİ

Kulüpler Birliği, yapılan toplantıda şu anda 14 olan yabancı kuralının 16'ya çıkarılması kararını almış ve bu kararı Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştu.

ÖZDEMİR: YAYINCI KURULUŞLA BİR SORUNUMUZ YOK

TFF Başkanı, yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşla ilgili de konuştu ve ""Bugün itibarıyla beIN Sports ile ilgili bir sorunumuz yok. 2020-2021 sözleşmesine göre ödemeler yapıldı. Hangi tarihlerde hangi ödemelerin yapılacağı şu an itibarıyla belli" dedi.