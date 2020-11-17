Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı

Son dakika: Süper Lig'de aylardır süren ödeme krizi sonuçlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

"TÜRK FUTBOLUNA HAYIRLI OLSUN"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" dedi.

TFF YAYINCI KURULUŞA İHTARNAME GÖNDERMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir daha önce yaptığı açıklamada yayıncı kuruluş beIN Sports ile aylardır süren görüşmelere rağmen henüz bir bir anlaşma olmadığını söylerken "Yayıncı kuruluş ile olan anlaşmada 3 yılı tamamladık. Bu sene 4'üncü yıldayız. Sözleşmemizde maalesef şu ana kadar herhangi bir anlaşma noktasına gelemedik. Son 3 yılda yayıncı kuruluş üzerine düşen bütün vecibelerini son kuruşuna kadar yerine getirmiştir. Ancak bu yıl sadece ödeyeceği yüzde 25 avansa mahsuben 500 milyon lira vermiştir. Bu parayı hakları nispetinde kulüplerimize aktarmış bulunmaktayız. Yayıncı kuruluşun TFF ile yaptığı sözleşmeye harfiyen, bütün maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili dün noterden gerekli ihtarnameyi gönderdik. Şimdi beklediğimiz ve istediğimiz, yayıncı kuruluşun aramızdaki bütün maddelerine uyması"" ifadelerini kullanmıştı.

KULÜPLER BİRLİĞİ: SÖZLEŞME KOŞULLARINA UYMALARINI TALEP EDİYORUZ

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ise konuyla ilgili olarak, "Son birkaç saattir ne kadar zor bir futbol ekonomisi olduğunu tartışıyoruz. Koronavirüs salgını ile kulüplerin gelirlerinde çok önemli bir azalma oldu. Sadece Türkiye'de değil maalesef dünyanın bütün ülkelerinde var. Kulüplerin iki ana gelir kalemi var. Bir tanesi yayın geliri diğeri de maç günü gelirleri. Ligde 5'inci haftayı oynamamıza rağmen yayıncı kuruluş ile anlaşmamıza göre almamız gereken paranın tamamını alamadık. Bu konuda rakamlarla ilgili bir uzlaşma sağlanamadı. Anlaşma 3 yıl önce imzalandığında yarısı dolar, yarısı da Türk Lirası olarak belirlenmişti. Yayıncı kuruluşun geçen sene haklı bir talepleri vardı. Salgınla ilgili uğradıkları zararın tanzimini istediler. Bu konuda da TFF ile Kulüpler Birliği'nin onayıyla anlaşıldı. Ancak onun üzerine ekonomik olarak indirim verebilecek durumumuz yok. Biz, yayıncı kuruluşun kontratın koşullarına uyulmasını talep ediyoruz"" sözleriyle tepkisini dile getirdi.