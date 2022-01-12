Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma tamam! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı

Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı.

YÜZDE 27,44 ORANINDA ZAM YAPILDI

130 bin işçiyi ilgilendiren ve özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi ile birlikte ile zam oranı ilk 6 ayda %27,44 olarak belirlendi.

GREV KARARI ALMIŞLARDI

2021 Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk metal grev kararı almıştı. Taraflar 10 Ocak pazartesi günü yeniden görüşmelere başlamıştı. Bu sabaha karşı 02.30 itibariyle anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet