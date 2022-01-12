Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma tamam! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma tamam! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıktı. 130 bin işçiyi ilgilendiren, özel sektörün en büyük toplu sözleşmesiyle işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 27.44 zam yapıldı.

Ağır sanayiyi ilgilendiren Türk Metal Sendikası ve işveren sendikası olan MESS arasındaki toplu sözleşmeden anlaşma çıktı.

YÜZDE 27,44 ORANINDA ZAM YAPILDI

130 bin işçiyi ilgilendiren ve özel sektörün en büyük toplu sözleşmesi ile birlikte ile zam oranı ilk 6 ayda %27,44 olarak belirlendi.

GREV KARARI ALMIŞLARDI

2021 Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türk metal grev kararı almıştı. Taraflar 10 Ocak pazartesi günü yeniden görüşmelere başlamıştı. Bu sabaha karşı 02.30 itibariyle anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title