Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı
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Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı

04.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:35

Son dakika: Bugün yapılacak asgari ücret zammı toplantısı öncesi işçi konfederasyonları Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama yapıldı. Asgari ücret belirlenirken korona nedeniyle yaşanan zorlu geçim şartlarının dikkate alınması gerektiği belirtilen açıklamada, "Ücretlerin asgari ücrete denk gelen kısmı vergiden muaf olmalı" denildi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için 2021 yılında geçerli olacak rakamların belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Saat 14.00'te yapılacak toplantı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek. Toplantı öncesi 3 işçi konfederasyonu olan Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2021 asgari ücret görüşmeleri Covid-19 salgının tüm dünya ve ülkemizde ağır insani, sosyal ve ekonomik tahribatının yaşandığı bir dönemde başlamaktadır.

"SALGIN YAŞAM ŞARTLARINI AĞIRLAŞTIRDI"

Küresel salgın, başta işçiler olmak üzere tüm ücretli çalışanların yaşama şartlarını daha da ağırlaştırdı. Ciddi iş ve gelir kayıplarına yol açtı. Nitekim devletin resmi kurumu tarafından açıklanan son büyüme rakamlarında, çalışanların milli gelirden aldıkları payın ciddi oranda gerilediği de görülmektedir.

"İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR ÜCRET BELİRLENMELİ"

2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin, pandemi koşullarında yaşanan iş ve gelir kaybı dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti olarak tespit edilmesi ortak düşüncemizdir. Ücretlerin asgari ücrete denk gelen kısmı vergiden muaf olmalı."

Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı
Haber Yorumları (23)
SARI SENDİKALI: Amann bu sefer de mikrofonu açık unutmayasınız
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EMRE34: OLACAĞI BELLİ 3-4 KEZ TOPLANILIP 2. 750 TL YE BAĞLAYIP GEÇECEKLER. . GERÇEKÇİ OLMAK GEREK EKONOMİK KRİZ BÜTÜN PİYASADA VAR. PATRON KISMIDA CEBİNDEN FAZLA PARA ÇIKSIN İSTEMEZ. O YÜZDEN ÇOK BİŞEY BEKLEMEYİN. YAPILANLAR OYALAMA TAKTİĞİNDEN BAŞKA BİŞEY DEĞİL. .
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İŞÇİ: İŞÇİSİN SEN İŞÇİ KAL KÖLELİK TİCARETİNİN PARÇASI KAL
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