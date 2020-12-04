Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için 2021 yılında geçerli olacak rakamların belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Saat 14.00'te yapılacak toplantı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek. Toplantı öncesi 3 işçi konfederasyonu olan Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2021 asgari ücret görüşmeleri Covid-19 salgının tüm dünya ve ülkemizde ağır insani, sosyal ve ekonomik tahribatının yaşandığı bir dönemde başlamaktadır.

"SALGIN YAŞAM ŞARTLARINI AĞIRLAŞTIRDI"

Küresel salgın, başta işçiler olmak üzere tüm ücretli çalışanların yaşama şartlarını daha da ağırlaştırdı. Ciddi iş ve gelir kayıplarına yol açtı. Nitekim devletin resmi kurumu tarafından açıklanan son büyüme rakamlarında, çalışanların milli gelirden aldıkları payın ciddi oranda gerilediği de görülmektedir.

"İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR ÜCRET BELİRLENMELİ"

2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin, pandemi koşullarında yaşanan iş ve gelir kaybı dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti olarak tespit edilmesi ortak düşüncemizdir. Ücretlerin asgari ücrete denk gelen kısmı vergiden muaf olmalı."