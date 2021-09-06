Son Dakika: Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için yargıya başvurdu

Son dakika: Orman yangınları döneminde uçmayan uçaklar nedeniyle tepkilerin hedefinde olan Türk Hava Kurumu'nun Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevden alınması için mahkemeye başvurdu.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

"LİNÇ KAMPANYASINA MARUZ KALDIM"

Dilekçede 16 Ekim 2019 tarihinde Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte THK Kayyumu olarak atandığını hatırlatan Aşçı, son dönemde meydana gelen orman yangınlarında THK'nın ve kendisinin linç kampanyasına maruz kaldığını söyledi. Aşçı, "Orman yangınları sonrası şahsım ve THK odağa konuldu, orman yangınlarında linç edilmek istendim" ifadelerini kullandı.

Aşçı, THK Kayyumluk görevindeyken yaptığı çalışmaları dilekçede aktarırken, "etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak kayyımlık görevimden çekilmek istediğimi bildiririm" dedi.

ATIL DURUMDAKİ UÇAKLAR İSTİFAYA SÜRÜKLEDİ

Cenap Aşçı'yı istifaya sürükleyen sürecin en önemli unsuru THK'nın atıl durumda bekleyen yangın söndürme uçakları. Yangın döneminde uçakların müdahalede bulunamaması büyük tepki çekmişti. Vatandaşlar THK'ya ateş püskürmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TOPU THK'YA ATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da söz konusu uçaklarla ilgili topu THK'ya atmıştı. Erdoğan, "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, uzun yıllardır bu görevi yürüten Türk Hava Kurumunun filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır." dedi.