Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya indi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde vade düzenlemesine gitti. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı 50 bin TL üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi." denildi.

BDDK açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Kurulun 16.09.2021 tarihli toplantısında, 16.09.2021 tarih ve E-24049440-045.01[4/5]-25466 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen, 04.09.2020 tarihli ve 9131 sayılı Kurul Kararı ile otuz altı ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı elli bin Türk lirasının üzerinde olan krediler için otuz altı aydan yirmi dört aya indirilmesine,

"ÖNCEKİ KREDİLER EN FAZLA 36 AY ÜZERİNDEN YAPILANDIRILACAK"

Bu karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin elli bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine,

Bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

Haberler.com - Ekonomi Haberleri