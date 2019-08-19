Monaco, Falcao'nun yerine Kalinic'i transfer ediyor

19.08.2019 10:04

Ben Yedder'i 40 milyon euroya kadrosuna katan Monaco, Falcao ayrılacağı için bir forvet daha almaya karar vermişti. İspanyol basını, Monaco'nun Atletico Madrid'den Nikola Kalinic'i kadrosuna katacağını yazdı.

KALINIC ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İMZA ATABİLİR

La Liga ekibinde beklediği şansı bulamayan ve gözden çıkartılan Kalinic, hafta içinde Fransa'da olabilir. Monaco, 31 yaşındaki Hırvat forveti de alırsa, Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinin önünde hiçbir engel kalmayacak.