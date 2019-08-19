Monaco, Falcao'nun yerine Kalinic'i transfer ediyor
Sevilla'ya 40 milyon euro ödeyerek Ben Yedder'i kadrosuna katan Monaco, Falcao'nun ayrılık kararı sonrasında hücum hattına bir transfer yapma kararı daha aldı. Monaco, Atletico Madrid'in yıldızı Kalinic'i kadrosuna katacak.
Ben Yedder'i 40 milyon euroya kadrosuna katan Monaco, Falcao ayrılacağı için bir forvet daha almaya karar vermişti. İspanyol basını, Monaco'nun Atletico Madrid'den Nikola Kalinic'i kadrosuna katacağını yazdı.
KALINIC ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İMZA ATABİLİR
La Liga ekibinde beklediği şansı bulamayan ve gözden çıkartılan Kalinic, hafta içinde Fransa'da olabilir. Monaco, 31 yaşındaki Hırvat forveti de alırsa, Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinin önünde hiçbir engel kalmayacak.