Son Dakika: Trabzonspor, Gervinho ve Peres'le görüşmelere başladı
Son dakika: Bordo-Mavililer, Roma'nın 31 yaşındaki sağ beki Peres'le görüşmelere başladı. Mukavelesi biten futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Karadeniz ekibi, Parma'nın 33 yaşındaki yıldızı Gervinho ile de görüşmelere başladığını bildirdi. Trabzonspor, transfer dönemi açılmadan takviyelere hızlı başladı.
Trabzonspor, Roma ile mukavelesi dolan 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres ile görüşmelere başladı. Bordo-Mavili kulüpten, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" paylaşımı yapıldı.
GERVİNHO DA BİLDİRİLDİ
Karadeniz ekibi Gervinho'yu da, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Lombe Yao Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" açıklamasıyla duyurdu.