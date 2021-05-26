Son Dakika: Trabzonspor, Gervinho ve Peres'le görüşmelere başladı

Son dakika: Bordo-Mavililer, Roma'nın 31 yaşındaki sağ beki Peres'le görüşmelere başladı. Mukavelesi biten futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Karadeniz ekibi, Parma'nın 33 yaşındaki yıldızı Gervinho ile de görüşmelere başladığını bildirdi. Trabzonspor, transfer dönemi açılmadan takviyelere hızlı başladı.