Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı Kadro Dışı Bıraktı

Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Onur Kıvrak'ın takım kaptanlığı da alındı.

Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın, süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

İşte Trabzonspor kulübünden yapılan açıklama:

"Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı. Kafkas oy birliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:

ONUR'UN TAKIM KAPTANLIĞI DA ALINDI

Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına, Onur Recep Kıvrak'tan takım kaptanlığının alınmasına, Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100'er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur."

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