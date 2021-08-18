Son dakika haberi... Trabzonspor, transfer görüşmesi yaptığı Aytemiz Alanyasporlu Siopis'i kente getirdi
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Son dakika haberi... Trabzonspor, transfer görüşmesi yaptığı Aytemiz Alanyasporlu Siopis'i kente getirdi

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... Trabzonspor, transfer görüşmeleri yaptığı Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Manolis Siopis'i Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, transfer görüşmeleri yaptığı Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Manolis Siopis'i Trabzon'a getirdi.

Menajeriyle birlikte özel uçakla Trabzon'a gelen Yunan futbolcuyu, havalimanında az sayıda taraftar karşıladı.

Siopis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada bulunduğum için çok teşekkür ederim. Başkanıma da kulübe de teşekkür ederim." dedi.

27 yaşındaki futbolcu, kulübe ait araçla havalimanından ayrılmak üzereyken bir taraftarın İngilizce olarak "İyi şanslar Siopis" diye seslenmesi üzerine "Teşekkürler gardaşım" yanıtını verdi.

Son dakika haberi... Trabzonspor, transfer görüşmesi yaptığı Aytemiz Alanyasporlu Siopis'i kente getirdi
Son dakika haberi... Trabzonspor, transfer görüşmesi yaptığı Aytemiz Alanyasporlu Siopis'i kente getirdi
Son dakika haberi... Trabzonspor, transfer görüşmesi yaptığı Aytemiz Alanyasporlu Siopis'i kente getirdi
Son dakika haberi... Trabzonspor, transfer görüşmesi yaptığı Aytemiz Alanyasporlu Siopis'i kente getirdi
Son dakika haberi... Trabzonspor, transfer görüşmesi yaptığı Aytemiz Alanyasporlu Siopis'i kente getirdi
Son dakika haberi... Trabzonspor, transfer görüşmesi yaptığı Aytemiz Alanyasporlu Siopis'i kente getirdi
Son dakika haberi... Trabzonspor, transfer görüşmesi yaptığı Aytemiz Alanyasporlu Siopis'i kente getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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