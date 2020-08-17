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Son dakika! Trabzonspor'da Olcay Şahan gündemi

Son dakika haberine göre Teknik Direktör Eddie Newton raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, Olcay Şahan ismi gündeme geldi.

Son dakika! Trabzonspor'da Olcay Şahan gündemi
17.08.2020 23:32 | Son Güncelleme: 17.08.2020 23:38

Teknik Direktör Eddie Newton raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, Olcay Şahan ismi gündeme geldi. Türk oyunculara 'abilik' yapapilecek isim isteyen İngiliz teknik adam, tecrübeli oyuncunun yeniden bordo-mavili takıma dönmesine sıcak bakıyor.

Yukatel Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Olcay Şahan, bordo-mavililerin gündemine geldi. İngiliz Teknik Direktör Eddie Newton, takımdaki yerli oyunculara 'abilik' yapabilecek oyuncu istiyorum sözleri üzerine akıllara bir dönem Karadeniz ekibinde forma giyen Olcay Şahan geldi. 2018-19 sezonunda bordo-mavili takımla yollarını ayıran ve alacaklarından 1.34 Milyon Euro gibi önemli bir indirim yaparak Karadeniz ekibinden iyi duygularla ayrılan oyuncunun bu sezonda Karadeniz ekibinden son taksiti olan 3 Milyon 500 Bin TL olacağı bulunuyor. Maddi anlamda bordo-mavili kulübe zorluk çıkarmayan oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye de sıcak baktığı biliniyor.

Yönetim tepkileri ölçüyor

Transferde hareketli günler yaşayan Trabzonspor, İngiliz teknik adamın bu isteğini dikkate alırken, gelebilecek tepkiler üzerine de titiz hareket ediyor. Bir dönem bordo-mavili formayı giyen Olcay Şahan, ismi yönetim cephesinde sıcak karşılansa da ortaya çıkabilecek eleştiriler üzerine bu oyuncunun transferi konusunda yol haritasını belirleyecek. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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