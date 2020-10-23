Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı
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Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı

23.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:08

Son dakika: Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı kritik Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da koronavirüs paniği yaşanıyor.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 25 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Son Dakika: Trabzonspor'da bir futbolcu, koronavirüse yakalandı

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