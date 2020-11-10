Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
10.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:51
Son dakika: Abdullah Avcı Trabzonspor'a resmi imzayı attı. Bordo-mavili kulüp, tecrübeli teknik adamla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'da uzun zamandır süren teknik direktör belirsizliği son buldu. Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Bordom-mavililer, Abdullah Avcı ile yapılan anlaşmayı Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
BU SEZON 5 MİLYON TL KAZANACAK
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;
2020/21 futbol sezonu için 5.000.000 TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 6.500.000 TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 8.500.000 TL garanti ücret ödenecektir."