Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum
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Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Dün akşam saatlerinde Brezilya'dan İstanbul'a getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki ilk ifadesi ortaya çıktı. Niçin teslim olmaya karar verdiği merak konusu olan Aydın, ailesiyle sorun yaşadığı için teslim olduğunu söyledi. Ayrıca yurt dışındaki çevresinde çeşitli zorluklarla karşılaştığı öğrenildi.

Çiftlik Bank üzerinden 77 bin kişiden 500 milyon lira vurgun yaparak yurt dışına kaçan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, teslim olacağına yönelik açıklamasının ardından dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirildi. Aydın'ın, Bursa'da bir bodrum katta başlayan Çiftlik Bank macerası, 3 yıllık firarın ardından dün sona erdi.

NİÇİN TESLİM OLDUĞU MERAK KONUSUYDU

Öte yandan en çok merak edilen sorulardan biri, bu kadar zaman sonra Aydın'ın niçin teslim olduğuydu. TRT Haber'in ulaştığı ilk bilgilere göre, Aydın ilk ifadesinde çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söyledi.

BREZİLYA'DAN LİSTEYLE GELDİ

Mehmet Aydın ayrıca tüm borçlarını ödeyeceğini belirterek, borcu kadar alacakları da olduğunu da söyledi. Brezilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.

DÜN AKŞAM SORULARA CEVAP VERMEMİŞTİ

Dün akşam, İstanbul Havalimanı'na saat 22.10'da getirilen Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin havalimanındaki ek binasına götürüldü. Adliye çıkışı İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen Aydın, muhabirlerin ısrarlı "Paralar bitti mi, paraları ne yaptınız, paralar bittiği için mi teslim oldunuz, paraları mafyaya kaptırdığını doğru mu?" sorularına cevap vermemişti.

Son Dakika! 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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