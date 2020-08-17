Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek Son dakika: Ticaret Bakanlığı, ikinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme getirdi. Buna göre, cihazlar bakanlığın yetki verdiği merkezlerde yenilenerek, en az 12 ay garantili olarak satılacak.

Ticaret Bakanlığı ikinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme yaptığını duyurdu. Buna göre, ikinci el cep telefonu ve tabletler sertifikalı ve garantili olarak yeniden satılacak. Kullanılmış cep telefonu ve tabletler bakanlığın yetki verdiği merkezlerde yenilenecek. En az 12 ay garanti süresiyle yeniden satılacak. "TÜKETİCİLER GÜVENLİ HAREKET EDEBİLECEK" Düzenleme hakkında değerlendirme yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüketiciler 2. el teknolojik ürünlerini satarken veya alırken güvenli hareket edebilecek, garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek" dedi. "İTHALATIN AZALTILMASINI AMAÇLIYORUZ" Pekcan, "Son aşamaya gelen yeni düzenlemeyle 2. el cep telefonu ve tabletler, belirli standartta yenilenerek, garantili şekilde satışa sunulabilecek. Kullanım ömrü dolmamış cihazların ekonomiye kazandırılıp ithalatın azaltılmasını, tüketicilerin uygun bedelle alım yapmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.