Son Dakika: Thodex soruşturmasında 62 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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Son Dakika: Thodex soruşturmasında 62 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Son dakika: Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında 62 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı.

Yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar dolandıran kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçmıştı. Bu kapsamda; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 62 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından 34 şüpheliyi de serbest bıraktı.

'KIZ KARDEŞİ MALİ İŞLERDEN SORUMLU, AĞABEY GÜVEN ÖZER İSE RESMİ OLMAYAN ORTAK' İDDİASI

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer Pendik'te saklandığı evde gözaltına alınmıştı. Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özerde İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 11 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

AĞABEY 'RESMİ OLMAYAN ORTAK' İDDİASI

Firari Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer'in şirketin, mali işler ve muhasebesinden sorumlu kişi olduğu, ağabeyi Güven Özer'in ise resmi olmayan ortağı olduğu iddia edildi.

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Son Dakika: Thodex soruşturmasında 62 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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Haber Yorumları (1)
ERHAN SARAC: Tutuklasan ne olacak ilk önce tosuncugu bulun, tosunu bulamadınız çünkü gittikleri ülkeler size vermez adamlar o ülkeye o kadar para soktu ki verir mi ,
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