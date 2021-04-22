Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim

Son dakika: 2 milyar dolar vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı belirtilen yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den açıklama geldi. Kaçtığı iddialarını yalanlayan Özer, "Yatırımcılarla görüşmeye gittim" dedi.

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Arnavutluk'a kaçtığı belirtiliyor. Vurgun iddiası yargıya taşındı, suç duyuruları üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.

ÖZER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Mağdurlar kara kara ne yapacağını düşünürken, şirketin sahibi Özer'den bir açıklama geldi. Özer, kaçtığı iddialarını yalanlayarak, "Yatırımcılarla görüşmeye gittim" dedi.

Özer, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Thodex'in Değerli kullanıcıları,

Yaşamış olduğumuz sürece ilişkin olarak kamuoyu ve Thodex Platformumuzu kullanan sayın kullanıcıları bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle belirtmek isterim ki; kamuoyunda şirketim Koineks Teknolojileri A.Ş. ve sahibi olduğu Thodex platformu hakkında ortaya atılan iddiaların bir çoğu mesnetsizdir.

700.000'e yakın kullanıcının işlem yaptığı Thodex platformu bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. 2018 yılında şirketimize yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırı neticesinde meydana gelen 25.000.000,00-TL zararı hiçbir kullanıcımıza yansıtmaksızın şirketimiz kendi imkanları ile tolere etmiş ve yeniden bir siber saldırı olayı yaşamamak için ciddi alt yapı sistem değişikliğine gitmiştir.

"HESAPLARDAKİ DALGALANMANIN TESPİTİ İÇİN İŞLEMLER DURDURULDU"

Yaşanan süreçte şirketin gerek mali yapısı gerek kullanıcı sayısı dikkate alındığında hem yurt içi hem de yurt dışı bir çok yatırımcının dikkatini çekmiş, uluslararası düzeyde çok ciddi ortaklık teklifleri almıştır. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır.

"ORTADAN KAYBOLDUĞUM İDDİALARI ASILSIZDIR"

Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım. Şirket hesaplarında yapılan incelemede yaşanan siber saldırı olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur.

22.04.2021 günü kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık 391.000 kişinin yaklaşık 2 milyar USD zarara uğratılarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır. İnsaf ve izan sınırlarını aşan bu iddialara acilen cevap vermek açısından bu açıklamayı yapma zaruretim doğmuştur.

"HİÇBİR KULLANICI MAĞDUR OLMAYACAK"

Öncelikle; ilk tespitlerimize göre 700.000'e yakın kullanıcımızın sadece 30.000'e yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum.

Ayrıca, bir takım kişilerin kendilerini uzman olarak tanıtmak suretiyle gerek sosyal medyada gerekse basın yayın organları aracılığı ile kamuoyuna 2 milyar USD gibi akla, mantığa ve hesaba uymayan bir tutar ile algı oluşturulması da kabul edilebilir değildir. Zira; bırakınız Thodex'in işlem hacmini tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir.

"ŞİRKETİMİZİN TİCARİ HAYATINA DEVAM ETMESİ ENGELLENMEYE ÇALIŞILMAKTA"

Nitekim; şirketimizin kayıtları daha önce de MASAK, SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulmuş olup herhangi bir usulsüzlük olmadığı ilgili kurumların kayıtları ile de sabittir. Bu süreç, gerçeğe uymayan ve abartılı söylemler ile bir iftira kampanyasına dönüşmüş olup hem kullanıcıların hem de şahsımın zararına sebebiyet vermektedir. Zira; bizim tespitlerimize göre 30.000 civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacaktır. Bugün itibari ile piyasa değeri yaklaşık 40 milyon USD olan şirketimiz ticari hayatına devam edebilecek iken kamuoyunda yaratılan mağduriyet algısı neticesinde şirketimizin ticari hayatına devam etmesi engellenmeye çalışılmaktadır.

"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM"

Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak Adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim. Önemle bilinmesini isterim ki; hayatımın hiçbir döneminde ne devletime ne de milletime zarar verecek bir faaliyetim olmadığı gibi böyle bir düşüncenin dahi tarafıma atfedilmesini zul kabul ederim.

Bu suretle; gerek şahsım gerekse de şirketim hakkında yapılan karalama kampanyasına itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim."