Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın ihalesinde umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız

Süper Lig yayın ihalesinde medya kuruluşlarının verdiği teklifler yüzleri güldürmedi. Kulüpler, TFF ile Süper Lig TV'nin kurulması için istişare yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, olumlu karşıladıkları Süper Lig TV'nin sinyalini verdi.

İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları:

"TEKLİFLERİ BEKLİYORUZ"

"Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. On beş teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklifler bekliyoruz.

"KULÜPLERİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var.

"UMDUĞUMUZU BULAMAZSAK KURACAĞIZ"

Eğer tekliflerden umduğumuzu bulamazsak, Süper Lig TV kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı da yapılır. Bu işin kazananı sonuçta kulüpler.

"FENERBAHÇE MAÇINA GİTMEK İSTİYORUM"

Fenerbahçe-Slavia Prag maçına gitmek istiyorum. İnşallah Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde tur atlayarak yoluna devam eder. Avrupa Ligi'nde de Galatasarayımız var. Umarım o da yoluna devam eder.

"HAKEMLER AY'DAN MI GELDİ?"

Hakemler hakkında ağır ithamlarda bulunan kulübün başkanının takımı 3. sırada. Bu süreçte maçları yöneten hakemler Ay'dan mı geldi? Avrupa'dan mı geldi? Galip gelince hakemler iyi, beraberlik veya mağlubiyette hakem kötü."