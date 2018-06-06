Son Dakika! Teknik Direktör Ümit Kayıhan Hayatını Kaybetti

Teknik direktör Ümit Kayıhan 64 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süre önce zatürre ön teşhisiyle Urla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ümit Kayıhan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BİRÇOK TAKIMI ÇALIŞTIRMIŞTI

28 Şubat 1954 doğumlu Ümit Kayıhan, teknik direktörlük kariyerinde Altay, Karşıyaka, Denizlispor, Antalyaspor, Adanaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Bursaspor, Malatyaspor, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştırdı. Kayıhan, en son 2013-2014 sezonunda Altay'da görev yapmıştı.

GÖZTEPE'Yİ SÜPER LİGE TAŞIMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerinde 2000-2001 sezonunda Göztepe'yi Süper Lige taşıyan Ümit Kayıhan, futbolculuk döneminde de Göztepe, Balıkesirspor, Altay, Eskişehirspor, Altınordu ve Kuşadasıspor gibi takımların formasını giymişti.

Ümit Kayıhan, sanatçı Ekrem Bora'nın kızı Sevil Kayıhan ile 27 yıldır evli ve iki çocuk sahibiydi.

GÖZTEPE BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, tecrübeli teknik adamın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Göztepe'mizde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan, 2000-01 sezonunda takımımızı Süper Lig'e taşıyan Türk futbolunun değerli ismi Ümit Kayıhan'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ise baş sağlığı dileriz."