Son dakika! TBB: Krediler Haziran'da 3.4 trilyon liraya yükseldi Son dakika haberleri: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, Haziran'da yıllık bazda yüzde 27 artarak 3 trilyon 397 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, Haziran'da yıllık bazda yüzde 27 artarak 3 trilyon 397 milyar liraya yükseldi.

TBB verilerine göre, nakdi kredilerin 3 trilyon 301 milyar lirası bankalar, 52 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 23 milyar lirası faktoring şirketleri ve 22 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Kaynak: DHA