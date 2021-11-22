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Son Dakika: Dolarda tarihi zirve! Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Son dönemde peş peşe rekor kıran dolardan bir zirve daha geldi. Dolar, 11,49'u görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türk Lirası, Dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 11 lira sınırını aşan dolar, yeni haftaya rekorla girdi.

Gün içinde yükselişini sürdüren kur, 11,49 ile rekor tazeledi. Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 671 lira oldu. Euro ise 12,94 ile tarihi zirvesini yeniledi.

PİYASADA SON DURUM

Saat 19:45 itibarıyla dolar 11,49'dan, euro 12,94'ten, altının gram fiyatı ise 671 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.094 liradan, cumhuriyet altını ise 4.369 liradan satılıyor.

Servet Uzun
Servet Uzun
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