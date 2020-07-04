Son Dakika: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Henry Onyekuru, resmen Galatasaray'dan ayrıldı Son dakika: Kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru ile Galatasaray'ın yolları resmen ayrıldı. Yıldız futbolcu, antrenmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.

Trabzonspor maçı öncesinde sarı kırmızılı kulüp, Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun ardından Nijeryalı oyuncuya da veda etti.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" ifadelerine yer verildi.

12 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

AS Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru, sarı kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 12 maçta 1 gol kaydetti.