Son dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak dünya ticaretinde krize neden olan Evergreen firmasına ait Ever Given kuru yük gemisi çalışmaların 7. gününde tekrar yüzdürüldü. Dünya ticaretinde günlük 9,6 milyar dolar kayba neden olan geminin yüzdürülmesiyle Süveyş Kanalı tekrar trafiğe açıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı Mehab Memiş, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülme işleminin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin haberine göre, Memiş, kanalda yaşanan son gelişmeler hakkında açıklama yaptı. Geminin yüzdürülme işleminin başarıyla tamamlandığını ifade eden Memiş, halihazırda gemiyi inceleme çalışmalarının yürütüldüğünü aktardı.

KUM FIRTINASI VE HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE KAZA YAPMIŞTI

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, geminin yüzdürülmesi çalışmaları kapsamında arka tarafının hareket ettirildiği ve rotasının yüzde 80 düzeldiği bilgisini vermişti. Dünyanın en önemli su yollarından Süveyş Kanalı'nda dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

HAM PETROL VE LNG SEVKİYATLARI AKSADI

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

KANAL TRAFİĞİ ASKIYA ALINMIŞTI

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.

GÜNLÜK KAYIP 9,6 MİLYAR DOLAR

Dünya ticareti için önemli bir konuma sahip olan Süveyş Kanalı'nın kapanması nedeniyle günlük kaybın 9,6 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Son dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı
Son dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı

İlgili Haberler

Süveyş Kanalı kaç km? Süveyş Kanalı derinliği kaç metre? Süveyş Kanalı nerede, hangi ülkede?
Süveyş Kanalı kaç km? Süveyş Kanalı derinliği kaç metre? Süveyş Kanalı nerede, hangi ülkede?
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (3)
HMMM: kanal istanbul projesinde de böyle bir durum olur mu acaba?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KAZIM: Ben mi yanlış okuyorum geminin üzerinde EVERGREEN yazıyor ama bütün haber kanalları ısrarla EVERGİVEN yazıyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAKAN: ben seni çok sevmiştim Evergreen yolun açık olsun
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sevinç Merve Dizdar Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Mesut Bakkal Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:20:08. #1.15#
title