Son dakika: Süveyş Kanalı'ndaki kriz sona erdi! Dev gemi yüzdürüldü, kanal trafiğe tekrar açıldı

Son dakika: Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak dünya ticaretinde krize neden olan Evergreen firmasına ait Ever Given kuru yük gemisi çalışmaların 7. gününde tekrar yüzdürüldü. Dünya ticaretinde günlük 9,6 milyar dolar kayba neden olan geminin yüzdürülmesiyle Süveyş Kanalı tekrar trafiğe açıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı Mehab Memiş, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülme işleminin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin haberine göre, Memiş, kanalda yaşanan son gelişmeler hakkında açıklama yaptı. Geminin yüzdürülme işleminin başarıyla tamamlandığını ifade eden Memiş, halihazırda gemiyi inceleme çalışmalarının yürütüldüğünü aktardı.

KUM FIRTINASI VE HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE KAZA YAPMIŞTI

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, geminin yüzdürülmesi çalışmaları kapsamında arka tarafının hareket ettirildiği ve rotasının yüzde 80 düzeldiği bilgisini vermişti. Dünyanın en önemli su yollarından Süveyş Kanalı'nda dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

HAM PETROL VE LNG SEVKİYATLARI AKSADI

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

KANAL TRAFİĞİ ASKIYA ALINMIŞTI

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.

GÜNLÜK KAYIP 9,6 MİLYAR DOLAR

Dünya ticareti için önemli bir konuma sahip olan Süveyş Kanalı'nın kapanması nedeniyle günlük kaybın 9,6 milyar dolar olduğu belirtiliyor.