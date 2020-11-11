Son Dakika: Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı
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Son Dakika: Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı

11.11.2020 13:10 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:35

Son dakika: Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı. Kırmızı-beyazlı takım, tecrübeli teknik adamla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Ersun Yanal getirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün, teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir Yanal ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, her konuda anlaşmaya vardıkları Ersun Yanal ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Süğlün, teknik direktör Yanal'ın, kırmızı-beyazlı takımın başında ilk antrenmanına bugün çıkacağını bildirdi.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de en son 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Son Dakika: Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı
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