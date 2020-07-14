Son Dakika: Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı Son dakika: TFF, Süper Lig'de 33. hafta fikstüründe değişikliklere gitti. Yapılan değişiklikler sonrasında Gaziantep FK - Kasımpaşa ve Galatasaray-Göztepe maçları cumartesi, diğer mücadeleler ise pazar günü oynanacak.

TFF, Süper Lig'de 33. hafta programında değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikler sonrasında Gaziantep FK - Kasımpaşa ve Galatasaray - Göztepe maçları 18 Temmuz Cumartesi günü 21.00'de oynanacak. Kalan maç ise 19 Temmuz Pazar günü 21.00'de başlayacak. 2 maç cumartesi günü, 7 maç pazar günü oynanacak. Galatasaray'ın cuma günü oynayacağı Göztepe maçı Cumartesi gününe alınırken Cumartesi günü şampiyonluğu belirleyebilecek Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları pazar gününe alındı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi de yine pazar günü saat 21:00'de oynanacak. 19 Temmuz Pazar günü oynanacak maçlar şöyle: Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor Çaykur Rizespor - BTC TURK Yeni Malatyaspor MKE Ankaragücü - Fraport-TAV Antalyaspor Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği Medipol Başakşehir - HES Kablo Kayserispor Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş - Fenerbahçe