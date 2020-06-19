Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı ve "Haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Macaristan ekibi Ferencvaros'un teknik direktörü Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Ukraynalı teknik adamın Fenerbahçe'ye teknik direktör olacağına ilişkin çıkan haberlere yönelik basın açıklaması yaptı. Avukat Emin Özkurt, "Türk basınına yansıyan haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne teknik direktör olacağına ilişkin hakkında haberler çıkan Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov ve teknik direktör olarak görev yaptığı Ferencvaros Kulübü'nün avukatı olan Emin Özkurt, haberlere ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

"HABERLERE İLİŞKİN TEKZİP TALEBİMİZİ İLETTİK"

Basında çıkan haberleri yalanlayan Emin Özkurt, "Aynı zamanda son iki yılın şampiyonu. Sergiy Rebrov yönetiminde, sözleşmeli olduğu süre boyunca, geldiği andan itibaren iki şampiyonluğu elde etti Ferencvaros Macar liginde. Müvekkilim ile alakalı özellikle teknik direktörü Sergiy Rebrov ile ilgili basında çıkan birtakım haberler gerçeği yansıtmadığı için genel yetkilendirme üzerine harekete geçme lüzumu hissetti ve bunun üzerine bize başvurdu. Biz de Sergiy Rebrov'un transferiyle, olası Türkiye'ye gelme haberleri için önce bir tekzip talebinde bulunduk fakat ardından bunun yayınlanmaması üzerine de bugün itibariyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gerçekleştirdiğimiz başvuru ile bir tekzip talebimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

"FERENCVAROS ADINA TÜRKİYE'DE TAKİPÇİSİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Ferencvaros Kulübü ile teknik direktörü Sergiy Rebrov'un 2023 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesinin olduğunu belirten avukat Özkurt, "Bu sözleşmesel ilişki devam ederken, müvekkilin gerek motivasyonunu, gerek ise itibarını zedelediği için başvurularda bulunduk ve bununla alakalı yasal süreci başlattık. Konunun Ferencvaros adına Türkiye'de takipçisi olmaya çalışacağız. Bu konuda da gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz, müvekkilimiz Ferencvaros Kulübünün bize verdiği bilgiye göre Sergiy Rebrov ile 30 Haziran 2023'e kadar sürecek olan sözleşmeleri devam ediyor. Bu konuda taraflar arasında herhangi bir sıkıntı yok ve Türk basınına yansıyan haberler gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE'DE KİRALIK OYNAMIŞTI

Futbolculuk kariyerinde ülkesi Ukrayna'nın dışında Türkiye, İngiltere ve Rusya'da forma giymiş olan Sergiy Rebrov, 2002/03 sezonunda İngiliz devi Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak sarı-lacivertli ekipte ter dökmüş; o dönem Süper Lig'de 29 maça çıkarak takımına 2 gol ve 6 asistlik bir katkı sağlamıştı.

Kaynak: İHA