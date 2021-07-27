Son dakika spor: Hakan Reçber: Elimden geleni yaptım ve bronz madalya kazandım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika spor: Hakan Reçber: Elimden geleni yaptım ve bronz madalya kazandım

Son dakika spor: Hakan Reçber: Elimden geleni yaptım ve bronz madalya kazandım
Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 3'üncü olarak bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber, "Ekranları başında beni izleyenlerin olduğunu bilmek bana güç verdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 3'üncü olarak bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber, "Ekranları başında beni izleyenlerin olduğunu bilmek bana güç verdi. Elimden geleni yaptım ve bronz madalyayı kazandım" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Bosna Hersekli rakibi Nedzad Husic'i mağlup ederek bronz madalya alan milli tekvandocu Hakan Reçber, Türkiye'ye döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ailesi ve sevenleri tarafından karşılanan Reçber basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pandemi dolayısıyla bu yıl seyircisiz düzenlenen olimpiyatların çok heyecanlı geçmediğini dile getiren milli tekvandocu Hakan Reçber, "Ekranları başında beni izleyenlerin olduğunu bilmek bana güç verdi. Elimden geleni yaptım ve bronz madalyayı kazandım. İnşallah daha iyilerini de yapacağım. Maça kadar çeşitli heyecanlar ve duygular oluyor ama maça çıkınca unutuyorum hepsini. Burada da aynısı oldu. Turnuvanın büyüklüğü önemli olmuyor. Gençlere bu sporu tavsiye ediyorum. Hem disiplin olarak hem de sosyal hayata çok katkısı var. Pes etmedikleri sürece kesinlikle başarılı olurlar" ifadelerini kullandı.

BABA AYDOĞAN REÇBER: HAKAN'IN PES ETMEMESİ ÜLKEMİZE BU MADALYAYI NASİP ETTİMilli tekvandocu Hakan Reçber'in geçirdiği rahatsızlığın ardından ailecek zor bir dönem geçirdiklerini, sonrasında ise olimpiyat derecesi geldiği için mutlu olduklarını belirten babası Aydoğan Reçber, "Tarif edilmez duygular içerisindeyiz. Oğlumuz olimpiyattan bronz madalya getirerek ülkemizi, bizleri onurlandırdı. Çok mutlu olduk. Daha önce çok sıkıntılı dönemler geçirdik. O dönemlerin ardından böyle bir madalya gelmesi bizi bir kere daha mutlu etti. Hakan'ın pes etmemesi, her şeye rağmen mücadele etmesi ülkemize bu madalyayı nasip etti. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.ANNE ÖZLEM REÇBER: YILMADIK, PES ETMEDİK 

Milli sporcunun annesi Özlem Reçber ise, "Bir anne olarak çok mutlu ve gururluyum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Çok çalıştık, çok emek harcadık. Hakan gerçekten çok zor süreçlerden geçerek buralara geldi. Yılmadık, pes etmedik. İnşallah bir dahaki olimpiyatlara Hakan'ın altın madalya sözü var. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız

Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Fatma Girik Seren Serengil Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Can Bartu Mesut Özil Arda Turan Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika spor: Hakan Reçber: Elimden geleni yaptım ve bronz madalya kazandım - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 13:45:35. #1.15#

title